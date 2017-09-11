Российская дрифт серия. Чивчян стал чемпионом 2017 года

В прошедшие выходные в Рязани завершился сезон-2017 Российской дрифт серии. Чемпионом стал Георгий Чивчян из команды «Форвард Авто», который создал огромный отрыв от соперников еще до финального этапа, благодаря которому остался лидером личного зачета даже несмотря на поломку автомобиля.

Лидером квалификационных заездов стал Алексей Головня из команды «Автопрофи», набравший с третей попытки рекордные 100,3 очка. Чемпион Украины продемонстрировал судьям не только агрессивную манеру вождения, но и виртуозно близкие проходы к стене, за что заслуженно получил дополнительные 0,3 балла.

В субботу в заездах на вылет лучше всех себя проявили Евгений Ружейников, Евгений Сатюков, Федор Воробьев и Илья Федоров: Ружейников в полуфинале выиграл у Сатюкова, а Федоров оказался лучше Воробьева.

В финальном заезде победу праздновал Илья Федоров, вторым по итогам этапа стал Евгений Ружейников, а третьим оказался Федор Воробьев на ВАЗ 2105.

Георгий Чивчян, чемпион 2017 года, поделился впечатлениями от финального этапа:

«Глядя с трибун, я был поражен, насколько все было красиво. Наблюдая за дрифтом снаружи, не из-за руля, я получаю огромное удовольствие. Это непривычно и захватывающе. С нетерпением жду Кубка чемпионов в Сочи, когда смогу снова выехать на трассу».