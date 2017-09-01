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    Российская дрифт серия. Заключительный этап сезона пройдет в Рязани 8-9 сентября

    Теги Дрифтинг Российская дрифт серия

    8-9 сентября на трассе автоспортивного комплекса Atron International Circuit состоится главное событие этого сезона Российской дрифт серии – финальный этап чемпионата. 

    На победу претендуют Гоча Чивчян из команды «ФОРВАРД АВТО» на своем 600-сильном NGK Silvia, Дамир Идиятулин из команды FORCE – CheckPoint за рулем Toyota Altezza,  Аркадий Цареградцев из «FailCrew» на боевом 750-сильном Nissan Skyline R34 и пилот команды действующих чемпионов «Toyo Tires x Gorilla Energy» Павел Бусыгин. 

    Синоптики обещают ясную погоду в первую неделю сентября, а это значит, что зрители и судьи увидят во всей красе ювелирные перекладки будущих чемпионов и стильные проезды «дверь в дверь» на одном из лучших российских треков.

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