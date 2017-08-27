Пилот Макс Ферстаппен остался очень недоволен очередным сходом с дистанции гонки из-за технических проблем – сход на стал для голландца уже шестым в нынешнем сезоне.

«Сколько еще поломок я готов вытерпеть? Не знаю, но не много. Я расстроен, разочарован и не очень доволен. Для топ-команды такие вещи неприемлемы. Да, если это случается один-два раза, то можно все списать на неудачу – иногда такое действительно случается. Но если такое происходит уже в шестой раз за сезон, вы уже не можете списывать все на невезение. Болельщики покупают очень дорогие билеты на трибуны, чтобы посмотреть гонку, а в итоге все заканчивается через восемь кругов.

Также происходящее плохо влияет на мотивацию, потому что ты упорно трудишься на протяжении уик-энда, отлично проводишь квалификацию и с нетерпением ждешь гонку, а потом сходишь с дистанции через восемь кругов. Я не знаю, что сказать – год получается очень тяжелым», – цитирует Ферстаппена Sky Sports.