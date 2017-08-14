Российская дрифт серия. 6-й этап сезона состоится 18-19 августа в Нижнем Новгороде

18 и 19 августа состоится 6-й этап дрифт серии в Нижнем Новгороде. Соревнования пройдут на трассе автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо».

Трасса NRing, по мнению Международной автомобильной ассоциации (ФИА), одна из самых скоростных в России. Более тридцати самых современных спорткаров под управлением лучших профессиональных пилотов России и СНГ готовы побороться за призовые места.

В командном зачете на сегодняшний день лидирует команда «ФОРВАРД АВТО». На втором месте расположилась Toyo Tires x Gorilla Energy. Замыкает тройку лидеров – Autoprofi Team.

Лидер сезона Георгий Чивчян прокомментировал предстоящее выступление:

«Предстоящая гонка на «Нижегородском кольце» не зря столь любима зрителями – все участники РДС ее отлично знают, вкатаны в нее максимально, и предстоящая нешуточная борьба разворачиваться будет не между водителями и трассой, как на новых локациях, а в дуэлях раззадоренных жаждой победы спортсменов, что гарантирует нам плотную квалификацию и жесткую борьбу уже со стадии ТОП-32. Для нашей команды это, конечно же, максимальная ответственность, и весь коллектив напряженно работает».