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    Российская дрифт серия. 6-й этап сезона состоится 18-19 августа в Нижнем Новгороде

    Теги Дрифтинг Российская дрифт серия

    18 и 19 августа состоится 6-й этап Российской дрифт серии в Нижнем Новгороде. Соревнования пройдут на трассе автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо». 

    Трасса NRing, по мнению Международной автомобильной ассоциации (ФИА), одна из самых скоростных в России. Более тридцати самых современных спорткаров под управлением лучших профессиональных пилотов России и СНГ готовы побороться за призовые места. 

    В командном зачете на сегодняшний день лидирует команда «ФОРВАРД АВТО». На втором месте расположилась Toyo Tires x Gorilla Energy. Замыкает тройку лидеров – Autoprofi Team. 

    Лидер сезона Георгий Чивчян прокомментировал предстоящее выступление: 

    «Предстоящая гонка на «Нижегородском кольце» не зря столь любима зрителями – все участники РДС ее отлично знают, вкатаны в нее максимально, и предстоящая нешуточная борьба разворачиваться будет не между водителями и трассой, как на новых локациях, а в дуэлях раззадоренных жаждой победы спортсменов,  что гарантирует нам плотную квалификацию и жесткую борьбу уже со стадии ТОП-32. Для нашей команды это, конечно же, максимальная ответственность, и весь коллектив напряженно работает».

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