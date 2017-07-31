В прошедшие выходные на трассе Atron International Circuit в Рязани состоялся пятый этап Российской дрифт серии. Победу благодаря агрессивному пилотажу мастерским перекладкам одержал пилот команды Toyo Tires x Gorilla Energy Павел Бусыгин.

Одной из неожиданностей этапа стало возвращение в серию Екатерины Седых. На тренировках девушка столкнулась с техническими проблемами: ее автомобиль Nissan Silvia S15 катастрофически перегревался, что в любой момент могло обернуться критической ситуацией и гибелью двигателя. Сначала команда решила сберечь мотор, и единственным вариантом в таком случае было объявить о сходе. Однако Седых приняла решение побороться, и в итоге автомобиль выдержал испытание, позволив ей не только пройти квалификацию, но и добраться до парных заездов.

Лидером квалификационных заездов оказался Алексей Головня, пилот команды Autoprofi Team, двукратный чемпион Украины – он заработал 100,1 балла. Следом за ним в турнирной таблице расположились Дамир Идиятулин из команды Force-Check Point и Георгий Чивчян, пилот «ФОРВАРД АВТО».

Бусыгин из-за треснувшей рулевой стойки занял в квалификации лишь 32-е место, однако благодаря механикам, которые к утру починили автомобиль, смог вернуться на трек, и в противостоянии с лидером квалификационных заездов Головней неожиданно одержал победу.

Андрей Астапов заставил понервничать не только своих соперников, но и зрителей. Неоднократно влетая в стену из покрышек, не щадя бамперы, он прорвался в группу лучших. И все же уступил третье место на подиуме Георгию Чивчяну.

Александр Щеголев занял второе место, впервые в своей карьере поднявшись на подиум. Залогом успеха стало беспокойство об исправности автомобиля и сосредоточенность на пилотировании, а не на стремлении выиграть гонку.

Первое же место завоевал Бусыгин, который назвал свой этап «валидольным» из-за повреждений, полученных на треке.

В командном зачете по итогам 5-го этапа лидирует победитель прошлого сезона команда Toyo Tires х Gorilla Energy, в составе которой выступают двукратные чемпионы РДС Евгений Сатюков, Евгений Ружейников и Павел Бусыгин.

На втором месте расположилась команда «ФОРВАРД АВТО» с профессиональными пилотами Сибири: Иваном Никулиным, Владимиром Чивчяном и Георгием Чивчяном.

На третьем месте сейчас располагается команда FORCE–CHECKPOINT в лице Николая Тигаева, Дмитрия Ермохина и Дамира Идиятулина.