Даниэль Риккардо об аварии с Ферстаппеном: «Он не любит, когда напарник впереди»

Пилот Даниэль Риккардо раскритиковал своего напарника Макса Ферстаппена за происшествие на первом круге .

Во втором повороте трассы «Хунгароринг» Ферстаппен поздно затормозил и врезался в Риккардо, что привело к сходу австралийца. За это происшествие стюарды наказали Ферстаппена 10-секундным штрафом.

«Там невозможно было обогнать – просто не было места. Он ошибся, ведь ехавший впереди Боттас закрывал внутренний радиус поворота. Я же ничего не мог поделать.

Я ехал по внешнему радиусу, и хотя понятно, что Макс получил штраф и все такое, и всем ясно, кто ошибся – это уже не изменит итог моей гонки.

Я не мог избежать столкновения, и он не мог ничего там отыграть. Это все из-за чрезмерных амбиций. Это молодость.

Неопытность? Звучит слишком мягко. Я бы сказал, что это незрелость. Очень обидно, что все закончилось спустя два поворота.

Мне очень хотелось сегодня побороться, нельзя было так поступать. Понятно, что команда сделает все со своей стороны, я тоже выскажусь. Вряд ли разговор будет длинным, но мы обязательно обсудим инцидент.

Он [Ферстаппен] не любит, когда напарник оказывается впереди. Ошибка очень неприятная – почти любительская, если не хуже.

Честно говоря, не думаю, что этого было сложно избежать и что такой просчет простителен. Кажется, в первом повороте он попытался пройти по внешней траектории, но не сработало и тогда он ушел на внутренний радиус. Поначалу старт для него складывался отлично, но затем все пошло не так, еще я проехал мимо, и тогда он подумал: «Упс, надо это исправить», – заявил Риккардо.