Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Льюис Хэмилтон: «Сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо»

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что сейчас он достиг пика формы в карьере. 

    «Все, что я могу сказать – я люблю гонки и действительно чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Может быть, я так уже говорил в прошлом, но с меньшей уверенностью. И все же мое внутреннее чувство говорит, что сейчас я в лучшей форме. 

    Я хочу, чтобы так продолжалось и дальше, поэтому стараюсь готовиться к гонкам с максимальной эффективностью, и только я знаю, как этого добиться. Никто за меня это не сделает, не поможет, не даст советов и не вмешается в этот процесс. Вокруг меня отличные люди, которые помогают оставаться в этой форме – в нашей команде их много», – цитирует Хэмилтона Motorsport.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться