Пилот «Мерседеса» считает, что сейчас он достиг пика формы в карьере.

«Все, что я могу сказать – я люблю гонки и действительно чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Может быть, я так уже говорил в прошлом, но с меньшей уверенностью. И все же мое внутреннее чувство говорит, что сейчас я в лучшей форме.

Я хочу, чтобы так продолжалось и дальше, поэтому стараюсь готовиться к гонкам с максимальной эффективностью, и только я знаю, как этого добиться. Никто за меня это не сделает, не поможет, не даст советов и не вмешается в этот процесс. Вокруг меня отличные люди, которые помогают оставаться в этой форме – в нашей команде их много», – цитирует Хэмилтона Motorsport.