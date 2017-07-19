Российская дрифт серия. 5-й этап сезона пройдет 28-29 июля в Рязани
28 – 29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в поселке Секиотово, Рязанской области, состоится очередной этап самых зрелищных гонок Российской дрифт серии (RDS), признанной судьями и журналистами лучшей за последние годы. Ширина трассы колеблется от 12 до 20 метров, поэтому самые захватывающие парные проезды публика увидит на узких участках, где машины проносятся «дверь в дверь».
Расписание этапа
Пятница, 28 июля
10:00 Вход для зрителей и СМИ
10:00-19:00 Работа дрифт-трайков
11:30 – 13:00 Тренировка
13:00-18:00 Работа дрифт-такси
14:00 – 16:00 Тренировка
16:15 – 18:45 Квалификация
22:00 Закрытие сервис-парка
Суббота, 29 июля
10:00 Вход для зрителей и СМИ
09:30-11:00 Тренировка
10:00-19:00 Работа дрифт-трайков
12:00 – 13:00 Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.
13:00-18:00 Работа дрифт-такси
13:15 – 14:45 Парные заезды. Топ-32
14:45 – 16:45 Перерыв
16:45 – 19:00 Парные заезды. Топ-16
19:30 – 20:00 Награждение
22:00 Закрытие сервис-парка
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