Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российская дрифт серия. 5-й этап сезона пройдет 28-29 июля в Рязани

    Теги Дрифтинг Российская дрифт серия

    28 – 29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в поселке Секиотово, Рязанской области, состоится очередной этап самых зрелищных гонок Российской дрифт серии (RDS), признанной судьями и журналистами лучшей за последние годы. Ширина трассы колеблется от 12 до 20 метров, поэтому самые захватывающие парные проезды публика увидит на узких участках, где машины проносятся «дверь в дверь».

    Расписание этапа 
     
    Пятница, 28 июля
     
    10:00 Вход для зрителей и СМИ
    10:00-19:00 Работа дрифт-трайков
    11:30 – 13:00 Тренировка
    13:00-18:00 Работа дрифт-такси
    14:00 – 16:00 Тренировка
    16:15 – 18:45 Квалификация
    22:00 Закрытие сервис-парка 
     
    Суббота, 29 июля
     
    10:00 Вход для зрителей и СМИ
    09:30-11:00 Тренировка
    10:00-19:00 Работа дрифт-трайков
    12:00 – 13:00 Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.
    13:00-18:00 Работа дрифт-такси
    13:15 – 14:45 Парные заезды. Топ-32
    14:45 – 16:45 Перерыв
    16:45 – 19:00 Парные заезды. Топ-16
    19:30 – 20:00 Награждение
    22:00 Закрытие сервис-парка

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться