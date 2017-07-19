28 – 29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в поселке Секиотово, Рязанской области, состоится очередной этап самых зрелищных гонок Российской дрифт серии (RDS), признанной судьями и журналистами лучшей за последние годы. Ширина трассы колеблется от 12 до 20 метров, поэтому самые захватывающие парные проезды публика увидит на узких участках, где машины проносятся «дверь в дверь».

Расписание этапа

Пятница, 28 июля

10:00 Вход для зрителей и СМИ

10:00-19:00 Работа дрифт-трайков

11:30 – 13:00 Тренировка

13:00-18:00 Работа дрифт-такси

14:00 – 16:00 Тренировка

16:15 – 18:45 Квалификация

22:00 Закрытие сервис-парка

Суббота, 29 июля

10:00 Вход для зрителей и СМИ

09:30-11:00 Тренировка

10:00-19:00 Работа дрифт-трайков

12:00 – 13:00 Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.

13:00-18:00 Работа дрифт-такси

13:15 – 14:45 Парные заезды. Топ-32

14:45 – 16:45 Перерыв

16:45 – 19:00 Парные заезды. Топ-16

19:30 – 20:00 Награждение

22:00 Закрытие сервис-парка