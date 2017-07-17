Экс-пилот «Формулы-1» Джонни Херберт полагает, что мог избежать столкновения с напарником Карлосом Сайнсом на .

«Порой надо спросить себя, а стоит ли оно того? Просто принять: нет, здесь пробовать слишком опасно. Отступить и попробовать потом. Особенно в той позиции, что у него сейчас, когда ему нужны очки, а гонка только началась. Просто отпусти, закончи первый круг, не пытайся перепилотировать всех.

Если бы я принимал решение по этому инциденту, я бы обвинил его. Риск был слишком велик. То, что он оказался на поребрике – это следствие того, что он слишком быстро заехал в десятый поворот. Это было рискованно: он вылетел, он оказался на траве, он потерял машину», – цитирует Херберта Motorsport.

Джонни считает, что Квяту в связи с последними инцидентами стоят взять пример с Ромена Грожана – несколько лет назад француз считался одним из самых аварийных гонщиков, но затем исправился:

«В какой-то момент Грожану пришлось признать, что надо что-то менять. Если бы он ничего не поменял, он бы вылетел из «Формулы-1». Я думаю, он обратился к психологу.

Квяту нужен хороший, чистый уик-энд. Ему надо сказать себе: «Мне надо через все это пробраться». Потом привезти пару хороших результатов и выдохнуть».