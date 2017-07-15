Хэмилтон может лишиться поул-позиции на Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» может лишиться завоеванной поул-позиции на Гран-при Великобритании.

Стюарды расследуют эпизод, который случился в начале третьего сегмента сессии: в повороте «Клуб» Хэмилтон заблокировал гонщика «Хааса» . По словам француза, из-за этого действия соперника он потерял много времени.

«В первой попытке в третьем сегменте меня заблокировал Хэмилтон – я потерял как минимум 0,3 секунды. Пытаясь отыграться во второй раз я заблокировал колеса в третьем повороте. Так что у нас была скорость, чтобы показать более впечатляющий результат, чем тот, что получился в итоге.

Конечно, не рад тому, что случилось в первой попытке. Мы стараемся, боремся с «Форс-Индией», и конечно приятно участвовать в финальной части квалификации, но хотелось добиться большего. Как минимум Вандорна я мог бы опередить», – сказал Грожан.

Неисполнительный директор Ники Лауда опасается возможного наказания:

«Будет очень плохо, если Льюису дадут штраф в виде потери трех позиций».

Экс-пилот «Формулы-1» Пол ди Реста считает, что Хэмилтон избежит наказания:

«Не думаю, что он за это получит штраф».

А эксперт Sky Sports F1 Пэт Симондс вообще считает, что никакой блокировки не было:

«Если Ромен считает, что его заблокировали, то сегодня вечером по пути в отель на трассе А43 его ждет большой сюрприз!».

Сам Хэмилтон объяснил, что не видел Грожана:

«Я не знаю, заблокировал ли я его. Но если я это сделал, то попрошу прощения – команда мне ни о чем подобном не сообщала».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц полагает, что стюарды рассмотрят эпизод с участием Хэмилтона и Грожана не скоро, поскольку представители ФИА еще не выслушали мнения гонщиков.

«Наверное, решения не будет еще пару часов, но я редко видел, чтобы руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф так волновался из-за возможных последствий. Он сразу отправился на пит-уолл, в то время как Джеймс Эллисон, Джеймс Воулз и Рон Медоуз разбирались, насколько близко к Грожану оказался Хэмилтон.

И еще чуть-чуть важной информации: Грожан завершал свой быстрый круг, а Льюис только собирался поехать на свой быстрый круг. В «Хаасе» считают, что эта блокировка привела к потере 0,3 секунды, однако во второй попытке Грожан хоть и улучшил свое время круга, но остался на прежней позиции», – заявил Кравиц.

Хэмилтон избежал штрафа после квалификации к Гран-при Великобритании