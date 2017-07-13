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    Геймеры могут помочь «Формуле-1» с тестированием изменений регламента

    Теги Росс Браун Формула-1

    Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что руководство гоночной серии рассматривает возможность сотрудничества с геймерами, чтобы виртуально тестировать различные концепции.

    Это даст возможность оценивать потенциальные изменения регламента до их применения в настоящей «Формуле-1».

    «Мы хотим улучшить гонки в будущем. У нас есть огромное сообщество геймеров, с помощью которых мы в перспективе можем проверять те или иные изменения. И они смогут сказать нам, улучшились ли гонки после тех или иных изменений или нет, улучшились ли гонки после определенных изменений концепции аэродинамики.

    Дело в том, что современные компьютерные игры не сильно уступают профессиональным симуляторам, которыми пользуются настоящие команды. Многие команды «Формулы-1» пользуются программным обеспечением, которое им разрабатывали производители видеоигр», – цитирует Брауна autosport.

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