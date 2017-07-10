Георгий Чивчян выиграл четвертый этап Российской дрифт серии, который прошел в прошедшие выходные на трассе «Сочи Автодром».

Набрать наибольшее количество квалификационных баллов удалось Дамиру Идиятулину из команды «FORCE Check Point» – 101,3. Не менее впечатляющий результат показал Аркадий Цареградцев из команды «Fail Crew» – 100,1. Замкнул тройку лидеров Евгений Ружейников на Nissan S15 по имени Донна с 99,3 баллами.

Пилот из Германии Владимир Кошкодан, для которого минувший этап стал первым в сезоне, закончил борьбу уже в топ-32, пропустив в следующую стадию Андрея Песегова, оба партнера по команде которого – Илья Федоров и Алексей Бобровских – также прошли дальше. Таким образом, «Tuning Factory Aimol» стала единственным коллективом, который выступил в топ-16 в полном составе. Но в следующем раунде победитель предыдущего этапа РДС в Рязани Илья Федоров уступил Георгию Чивчяну («Форвард Авто»), пропустив красноярца дальше. Алексей Бобровских же открыл серию многочисленных крэшей в топ-16: зацеп стены в заезде с Дамиром Идиятулиным («FORCE Check Piont») обернулся для машины москвича серьезными повреждениями. Смелая и близкая к бетонной стене постановка Степана Азарова («Autoprofi team») оказалась не совсем точной. GT86 Азарова довольно серьезно пострадала во время заезда с ВАЗ 2105 Федора Воробьева.

Топ-8 стартовал с заезда Андрея Песегова и Георгия Чивчяна. Несмотря на качественный проезд, Песегов не попал в клиппинг-зону. Так пилот из Красноярска и его знаменитая желтая S15 стали первыми полуфиналистами сочинского этапа.

Заезд пары обладателей самых мощных моторов чемпионата Сергея Кабаргина и Аркадия Цареградцева сперва напоминал дрэг-рейсинг. Рекорд скорости на постановке был зафиксирован на отметке в 172 км/ч. Однако из-за обоюдных ошибок и промахов в клипинг-зонах, судьи поочередно назначили сначала один перезаезд, а затем и второй OMT, завершившийся для ddKaba и его Корвета столкновением со стеной.

Триумфатора квалификации Дамира Идиятуллина зрители ждали долго. Проблемы с коробкой на его Toyta Altezza сдвинули выступление красноярского пилота в конец топ-8. Сам заезд закончился для Дамира сходом. После постановки, он подтолкнул ВАЗ 2015 Федора Воробьева, который развернуло, и, следом, в облаке дыма, влетел в своего оппонента. Автомобиль Федора тоже изрядно пострадал, что, по его словам, и стало причиной проблем в заездах за третье место с Аркадием Цареградцевым из команды «Fail Сrew», который, таким образом, стал обладателем бронзы 4 этапа РДС.

В финале встретились Георгий Чивчян («Форвард Авто») и Евгений Ружейников («Toyo Tires x Gorilla Energy»). Стоит отметить, что оба пилота в своих проездах допускали ошибки, но судейское решение было однозначным – победа досталась лидеру чемпионата – Гоче.

«Перед этапом нам пришлось поменять мотор, старому не хватало мощности. Готовили двигатель к разгону, поскольку того требует данная конфигурация трассы. Самым сложным соперником для меня, конечно, оказался Женя, я ему очень доверяю, поэтому старался ехать максимально близко», – заявил победитель.

Два специальных приза – «Победитель квалификации», а также особый трофей от компании DENSO в номинации «Самый зажигательный дрифт» получил Дамир Идиятулин, а специальный приз от компании «OMP» был отдан ddKaba.