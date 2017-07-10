Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф полагает, что в последнее время столкнулся с невезением, из-за которого не может победить в гонках: в Баку на машине англичанина оказался плохо закреплен подголовник, а перед Гран-при Австрии механикам пришлось поменять коробку передач, что привело к старту с восьмого места.

«По-моему, Льюис в последнее время собрал все возможные неудачи. Мы допустили просчеты с подголовником и коробкой передач. Теперь пришла пора вернуться к борьбе за победы, и надеюсь, что это произойдет в Сильверстоуне.

В целом, мне кажется, что в последнее время у него не все складывалось отлично. Так что наступила пора перемен, надо сменить вектор в другую сторону.

Льюис по-прежнему участвует в битве за титул, еще не прошла и половина чемпионата мира, еще можно отыграть 275 очков. Наша цель состоит в том, чтобы дать ему возможность побороться за первое место уже в Великобритании», – сказал Вольфф.

Хэмилтон отметил, что увеличившееся отставание в личном зачете от Себастьяна Феттеля его не радует, однако у него есть время отыграться:

«20 очков – это 20 очков. Ничего хорошего, конечно, но могло быть и 30. Вряд ли я могу добиться большего в сложившейся ситуации, и нельзя сказать, что меня не поддерживает команда, или что она плохо работает. Нужно просто выступать так, как я выступаю, и надеюсь, что ситуация улучшится».