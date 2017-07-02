Двукратный чемпион «Формулы-1» считает Роберта Кубицу одним из лучших гонщиков поколения, поскольку в младших гоночных сериях поляк был быстрее многих современных звезд.

«Я считаю так из-за его побед во всех младших сериях. В картинге и младших «формулах» вы гоняетесь на одинаковой технике, и он в этих категориях опередил всех пилотов своего поколения, которые сейчас выигрывают гонки. Считаю, что поэтому он лучший.

Я был бы рад вновь увидеть его в «Формуле-1», но не слишком хорошо знаю его ситуацию – я лишь читал, что «Рено» не рассматривает его кандидатуру на сезон-2018. Так что, думаю, он не так и близок к возвращению.

Мы с ним иногда общаемся, но не так часто, как могли бы. После его тестов болида «Ф-1», например, этого не произошло, поэтому я точно не знаю, как прошли его испытания», – рассказал Алонсо.