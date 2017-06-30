Пилот «Торо Россо» надеется, что команда сможет найти причины неполадок в работе болида, чтобы у него появился шанс зарабатывать очки.

«Я немного обеспокоен тем, что проблемы с болидом с машиной не позволяют мне демонстрировать весь свой потенциал. Безусловно, мне бы очень не хотелось, чтобы это продолжалось. Обязательно попрошу команду во всем разобраться, потому что я, скажем так, не очень рад происходящему. Я делаю все что могу, но результат получается разочаровывающим.

Думаю, до поломки уик-энд в Баку был один из лучших. Идеальная пятница, идеальная суббота. Да, нам еще нужно поработать над стартами, но даже после этого в гонке мы боролись за очки. В гонке очки раздавали бесплатно – их получили практически все, кто сумел добраться до финиша. Если честно, после схода я смотрел гонку с тяжелым сердцем. Каждый раз, когда случается такая гонка, у меня либо ломается машина, либо мне дают три штрафа подряд или что-то в этом роде. Такое ощущение, что так происходит с момент моего возвращения в . Хотелось бы, чтобы ситуация как можно быстрее изменилась», – цитирует Квята autosport.