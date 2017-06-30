7 и 8 июля на «Сочи Автодроме» состоится четвертый этап сезона Российской дрифт серии.

«Сочи запомнился высочайшим профессионализмом сотрудников трассы, это люди, которые уже не первый год проводят этап «Формулы-1». Мы рассчитываем на то, что нам удастся порадовать болельщиков еще более скоростной конфигурацией, и на удобных трибунах с экранами зрители смогут насладиться зрелищем великолепного дрифта», – сказал генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский.

Для победителя третьего этапа 2017 года Ильи Федорова, выступающего за команду «Tuning Factory Aimol», это будет первое выступление в Сочи:

«Настрой у меня боевой и я уверен, что «Сочи Автодром» мне очень понравится. Остается немного поработать с машиной, настроить подвеску, чтобы не отставать от соперников. Хочется в Сочи попасть в топ-4, а еще лучше, в призы, чтобы оставаться после четвертого этапа в пятерке лучших дрифтеров страны. Ждем всех любителей дрифта в Сочи!».

Участники 4 этапа РДС будут соревноваться на спортивных заднеприводных автомобилях с мощностью, доходящей до 1000 л.с., демонстрируя мастерство прохождения гоночной трассы в управляемом заносе на грани физических возможностей удержания автомобиля на треке.

Болельщики смогут увидеть заезды с трибун Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята.