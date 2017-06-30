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    Российская дрифт серия. 4-й этап сезона пройдет на «Сочи Автодроме»

    Теги Дрифтинг Российская дрифт серия

    7 и 8 июля на «Сочи Автодроме» состоится четвертый этап сезона  Российской дрифт серии.

    «Сочи запомнился высочайшим профессионализмом сотрудников трассы, это люди, которые уже не первый год проводят этап «Формулы-1». Мы рассчитываем на то, что нам удастся порадовать болельщиков еще более скоростной конфигурацией, и на удобных трибунах с экранами зрители смогут насладиться зрелищем великолепного дрифта», – сказал генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский. 

    Для победителя третьего этапа 2017 года Ильи Федорова, выступающего за команду «Tuning Factory Aimol», это будет первое выступление в Сочи: 

    «Настрой у меня боевой и я уверен, что «Сочи Автодром» мне очень понравится.  Остается немного поработать с машиной, настроить подвеску, чтобы не отставать от соперников. Хочется в Сочи попасть в топ-4, а еще лучше, в призы, чтобы оставаться после четвертого этапа в пятерке лучших дрифтеров страны. Ждем всех любителей дрифта в Сочи!». 

    Участники 4 этапа РДС будут соревноваться на спортивных заднеприводных автомобилях с мощностью, доходящей до 1000 л.с., демонстрируя мастерство прохождения гоночной трассы в управляемом заносе на грани физических возможностей удержания автомобиля на треке. 

    Болельщики смогут увидеть заезды с трибун Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята. 

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