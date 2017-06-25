Представители Алонсо встретились с руководителями «Рено» и «Мерседеса» в Баку

На Гран-при Азербайджана Луис Гарсия Абад, менеджер пилота «Макларена» Фернандо Алонсо, встретился с представителями команды .

Издание Marca утверждает, что французская команда предложила гонщику контракт на сезон-2018. Впрочем, Абад уже не в первый раз встречается с руководством «Рено» – в апреле менеджера Алонсо также видели в компании представителей французской команды.

Одновременно Флавио Бриаторе, бывший менеджер и босс Алонсо, остающийся другом пилота, поужинал в компании директоров Тото Вольффа и Ники Лауды. Все это привело к предположениям, что пилот «Макларена» начал активно вести переговоры с другими командами, однако Вольфф поспешил развеять эти слухи:

«Когда ты ужинаешь с Флавио, то понятно, что обсуждение коснется Алонсо. Но мы довольны нашим текущим составом пилотов, и нет причин поднимать этот вопрос.

В общем, никаких разговоров о переходе Фернандо в нашу команду не было. Мы говорили об «Индикаре».

В настоящий момент я не вижу причин сомневаться в Валттери Боттасе. Мы просто хотим посмотреть, как дальше будет развиваться сезон, но доверия к нему у нас все больше. И нет причин не продлевать с ним контракт. Ему просто нужно делать то, что он делает сейчас, и я бы не хотел затрагивать конкретные гоночные результаты. Он здорово влился в команду.

Я в спорте уже семь или восемь лет, и иногда тянуть время не слишком приятно и комфортно для пилота. Но зато команде так проще разобраться и все понять, и именно поэтому мы не торопимся принимать решения, ведь пока в этом нет необходимости».