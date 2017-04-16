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    Bild: Алонсо ведет переговоры о переходе в «Рено»

    Теги возможные переходы Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Рено

    Немецкое издание Bild утверждает, что Фернандо Алонсо начал переговоры с «Рено» о переходе во французскую конюшню в сезоне-2018, несмотря на недавние заверения исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна о том, что испанец не будет вести обсуждения по контракту с другими командами до лета. 

    Фернандо уже выступал за «Рено» в середине прошлого десятилетия, и выиграл два чемпионских титула в 2005 и 2006 годах. 

    «У французов к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. «Рено» надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году», – цитирует Bild издание F1i. 

    В то же время Auto Bild отмечает, что переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс «Рено» Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.

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