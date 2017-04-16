Немецкое издание Bild утверждает, что Фернандо Алонсо начал переговоры с «Рено» о переходе во французскую конюшню в сезоне-2018, несмотря на недавние заверения исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна о том, что испанец не будет вести обсуждения по контракту с другими командами до лета.

Фернандо уже выступал за «Рено» в середине прошлого десятилетия, и выиграл два чемпионских титула в 2005 и 2006 годах.

«У французов к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. «Рено» надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году», – цитирует Bild издание F1i.

В то же время Auto Bild отмечает, что переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс «Рено» Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.