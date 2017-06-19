Утвержден календарь «Формулы-1» на 2018-й: Гран-при России состоится 30 сентября

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь «Формулы-1» на сезон-2018. В следующем сезоне ожидается 21 этап, но Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждены позднее владельцами коммерческих прав.

Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.