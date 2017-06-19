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    Утвержден календарь «Формулы-1» на 2018-й: Гран-при России состоится 30 сентября

    Теги ФИА трассы Формула-1

    Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь «Формулы-1» на сезон-2018. В следующем сезоне ожидается 21 этап, но Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждены позднее владельцами коммерческих прав.

    Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.

    Дата Город Страна
     25 марта   Мельбурн  Австралия
     8 апреля  Шанхай  Китай
     15 апреля  Сахир  Бахрейн
     29 апреля  Баку  Азербайджан
     13 мая  Барселона Испания 
     27 мая Монако  Монако
    10 июня  Монреаль  Канада 
     24 июня  Ле-Кастелле Франция 
    1 июля  Шпильберг  Австрия 
    8 июля   Сильверстоун Великобритания 
    22 июля  Хоккенхайм  Германия 
    29 июля  Будапешт  Венгрия 
    26 августа   Спа-Франкоршам Бельгия 
     2 сентября  Монца Италия 
     16 сентября Сингапур  Сингапур 
    30 сентября  Сочи  Россия 
    7 октября   Сузука  Япония
    21 октября  Остин   США
     28 октября  Мехико Мексика 
    11 ноября   Сан-Паулу Бразилия 
    25 ноября  Яс-Марина   Абу-Даби

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