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    Фелипе Масса: «Как команда с бюджетом в 80 млн сможет обогнать соперников с бюджетом в 400 млн?»

    Теги Фелипе Масса Уильямс Лестер Формула-1

    Пилот «Уильямса» Фелипе Масса полагает, что нынешняя система распределения призовых денег в «Формуле-1» приводит к тому, что за победы ведут борьбу только топ-команды. Успехи же маленьких коллективов невозможны, поэтому не стоит в ближайшие годы в гонках ждать повторения достижения футбольного клуба «Лестер», выигравшего в Английской премьер-лиге. 

    «Как команда с бюджетом в 80 млн сможет обогнать соперников с бюджетом в 400 млн? Этого не будет. Аутсайдеры могут выиграть, как было в Английской премьер-лиге, но это ненормальная ситуация. Даже в футболе довольно редко бывает, чтобы команда без денег выигрывала у всех. Это же очень сложно. Но, возможно, в футболе добиться такого все же проще, чем в «Формуле-1». 

    Возможно, когда-нибудь и такое случится, но наверняка на это уйдет много времени. Нынешний Договор согласия в «Ф-1» действует до 2020 года, так что не думаю, что до его окончания маленькие команды будут бороться за победу в первенстве», – считает Масса.

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