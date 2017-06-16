Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился мнением о том, может ли покинуть «Формулу-1» по окончании сезона.

«Фернандо жалуется на «Формулу-1», потому что сейчас у него нет хорошего болида. Сейчас «Ф-1» стала такой же, как в восьмидесятые. С новыми владельцами «Ф-1» движется в верном направлении с точки зрения привлечения болельщиков, но вот болиды пока ничего не решают, потому что разница между «Мерседесом», «Феррари» и всеми остальными слишком велика. Маленьким командам нужно давать больше возможностей, но пока не истечет действующий до 2020 года нынешний Договор Согласия, добиться этого будет невозможно.

Может ли Алонсо уйти из «Формулы-1»? Ну, это зависит от ряда вещей. Мне кажется, что если ты переживаешь не лучшие времена – то тебе стоит уйти из «Ф-1». Как кажется, сейчас Фернандо не получает удовольствия от «Формулы-1». Так что может он и уйдет. Может быть, он перейдет в другую команду или найдет новый вызов за пределами «Ф-1». Этого мы не знаем», – цитирует Массу newsonf1.