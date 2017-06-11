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    Льюис Хэмилтон: «Наши отношения с Алонсо в 2007 году отравили всю команду»

    Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что десять лет назад у него с Фернандо Алонсо, с которым они вместе выступали за «Макларен» были плохие отношения.

    «Мои отношения с Фернандо были токсичными, и они отравили всю команду. Да, это было личное. Есть люди, с которыми вы можете общаться, и есть такие – кого на дух не переносите. 

    Если в одной команде собрать двух чемпионов, то каждый будет стараться изо всех сил, не захочет отступить ни на шаг – это приводит к серьезным трениям», – сказал пилот. 

    Льюис при этом отметил, что сейчас его отношения с Алонсо намного лучше, и он высоко ценит испанца: 

    «Формула-1» – это шоу, и всего несколько гонщиков в этой серии могут устроить настоящее шоу: Алонсо, Феттель, я… Так что надеюсь, что «Макларен» разберется с существующими проблемами».

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