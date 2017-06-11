Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что десять лет назад у него с , с которым они вместе выступали за «Макларен» были плохие отношения.

«Мои отношения с Фернандо были токсичными, и они отравили всю команду. Да, это было личное. Есть люди, с которыми вы можете общаться, и есть такие – кого на дух не переносите.

Если в одной команде собрать двух чемпионов, то каждый будет стараться изо всех сил, не захочет отступить ни на шаг – это приводит к серьезным трениям», – сказал пилот.

Льюис при этом отметил, что сейчас его отношения с Алонсо намного лучше, и он высоко ценит испанца:

– это шоу, и всего несколько гонщиков в этой серии могут устроить настоящее шоу: Алонсо, Феттель, я… Так что надеюсь, что разберется с существующими проблемами».