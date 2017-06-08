Пилот «Макларена» рассказал, что не знает, продолжит ли выступления за британскую команду в следующем сезоне.

«Мы должны побеждать. Если команда начнет побеждать к сентябрю или около того, когда я буду принимать решение, то я останусь. Это нереально? Ну, я скорее говорю о том, что нельзя быть на сто процентов уверенным в своем будущем решении в июне, ведь пока я даже не начал рассматривать какие-то варианты на следующий сезон.

Мы все хотим побеждать. Примерно о том же Зак Браун говорил в своих недавних комментариях о «Хонде». Он тоже хочет побеждать – мы хотим, чтобы у была возможность бороться за чемпионский титул. Прошло три года, но пока у нас нет такой возможности. Так что команде нужно менять ситуацию.

То же самое касается меня – я хочу побеждать. Я присоединился к этому проекту, потому что хотел стать чемпионом. Но сейчас у нас нет такой возможности. Если ты видишь, что ситуация не меняется, что команда недостаточно конкурентоспособна, ты начинаешь задумываться о смене проекта. Это все что я могу сказать. До сентября-октября я не смогу сказать ничего конкретного», – цитирует Алонсо GP Update.