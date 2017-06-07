«Мерседес» опроверг слухи об уходе из «Формулы-1» после сезона-2018

Команда «Мерседес» выпустила официальное заявление, в котором опровергла предположения об уходе из «Формулы-1» после сезона-2018.

«У прочное соглашение об участии в «Формуле-1» до конца сезона-2020, и в настоящее время обсуждается следующий соревновательный цикл с текущими владельцами «Ф-1», – сказано в заявлении.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также заявил, что выводы, сделанные Эдди Джорданом, не соответствуют действительности:

«В Монако часто проводят вечеринки, и, кажется, кое-кто с ними немного перебрал! Подобные слухи абсолютно беспочвенные и являются лишь шутливыми предположениями одной личности», – заявил Вольфф.