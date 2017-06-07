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    «Мерседес» опроверг слухи об уходе из «Формулы-1» после сезона-2018

    Теги Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Тото Вольфф

    Команда «Мерседес» выпустила официальное заявление, в котором опровергла предположения об уходе из «Формулы-1» после сезона-2018. 

    «У «Мерседеса» прочное соглашение об участии в «Формуле-1» до конца сезона-2020, и в настоящее время обсуждается следующий соревновательный цикл с текущими владельцами «Ф-1», – сказано в заявлении. 

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также заявил, что выводы, сделанные Эдди Джорданом, не соответствуют действительности: 

    «В Монако часто проводят вечеринки, и, кажется, кое-кто с ними немного перебрал! Подобные слухи абсолютно беспочвенные и являются лишь шутливыми предположениями одной личности», – заявил Вольфф.

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