10-11 июня в Рязани состоится третий этап сезона Российской дрифт серии

10-11 июня автоспортивный комплекс Atron International Circuit в поселке Секиотово Рязанской области примет третий этап Российской дрифт серии.

Российская Дрифт Серия – это всероссийское многоэтапное официальное соревнование по дрифтингу, в котором соревнуются участники на спортивных заднеприводных автомобилях с мощностью, доходящей до 1000 л.с., в мастерстве прохождения участка гоночной трассы в управляемом заносе на грани физических возможностей удержания автомобиля на трассе. При этом заезды проводятся парно, по два автомобиля, которые движутся в заносе на высокой скорости и минимальном удалении друг от друга.

В новом сезоне РДС абсолютно звездный состав участников. Помимо чемпионов серии Евгения Сатюкова, Евгения Ружейникова и Андрея Песегова за место на пьедестале конкуренцию им готовы составить двукратный чемпион Украины Алексей Головня, победитель прошедшего этапа в Нижнем Новгороде сибиряк Георгий «Гоча» Чивчян, а также известные пилоты Евгений Лосев, Аркадий Цареградцев, Сергей Кабаргин, Илья Федоров и другие профессиональные дрифтеры.

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