Почетный президент «Формулы-1» поделился мнением о стиле управления новых владельцев гоночной серии. В частности, у Экклстоуна вызывает вопросы решение разрешить размещать контент в социальных сетях на бесплатной основе.

«Многие телекомпании недовольны и расстроены. Ведь у нас есть эксклюзивные контракты с этими компаниями. Однако сейчас, как кажется, стало возможно смотреть «Формулу-1», не платя за это никаких денег.

Новые владельцы полностью изменили подход и принцип работы. Возможно, мне стоило вносить больше изменений, поскольку сейчас американцы, судя по всему, решили поменять вообще все.

Тем не менее, для меня всегда было ясно одно: моей главной задачей как директора ФОМ было обеспечить прибыль акционерам. И в итоге цена на акции были столь высока, что «Формулу-1» решили выкупить Liberty Media.

Мои отношения с Чейзом Кэри? Ну, я ему не нужен. Он говорит, что знает что делает. И он окружил себя людьми, которые также заявляют, что знают что делают», – цитирует Экклстоуна F1i.