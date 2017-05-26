Руководитель Тото Вольфф считает, что «Формуле-1» не хватает духа старых гонок и что в календаре чемпионата мира должно быть больше требовательных к умениям пилотов трасс.

На прошлой неделе австриец выступил в знаменитой итальянской гонке «Милле Милья», которая проходит по дорогам общего пользования, и в итоге пришел к мнению, что должна измениться и стать более захватывающей для болельщиков и гонщиков.

«Дух «Формулы-1» всегда состоял в том, что здесь представлены лучшая техника и лучшие гонщики, которые выступают на стремительных болидах и пытаются их обуздать.

Благодаря выступлению в гонке «Милле Милья» я понял, почему люблю этот спорт. Его смысл в том, что гонщики делают то, что другие делать не осмеливаются, а еще это страсть к автомобилям.

Моторные гонки – это жизнь, и в них невероятно много страстей и эмоций. И даже сегодня для управления гоночными автомобилями нужно много мужества, причем на некоторых трассах его требуется больше, чем на других. При этом не хочется, чтобы гонки проходили на треках, которые больше похожи на автостоянки у супермаркетов.

Если в прежние времена ты ошибался в повороте, то это заканчивалось травмами или смертью. Сегодня же можно просто выехать за пределы трассы и затем спокойно вернуться обратно. Но не в Монте-Карло или, возможно, в Спа, Монце и Сузуке.

Нужно вернуться на трассы, на которых ты понимаешь, кто в действительности лучший гонщик, и – одна из таких трасс», – цитирует Вольффа Motorsport.

При этом Вольфф считает, что городские трассы отлично впишутся в календарь «Формулы-1»:

«Совершенно верно. «Формула-Е» успешна как раз из-за того, что ее гонки проходят в городах. Болиды этой серии не впечатляют, но на городском фоне они кажутся быстрыми».