Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм в 35 лет

Чемпион MotoGP 2006 года скончался от травм, полученных в аварии, сообщает crash.net.

Американский гонщик был сбит машиной неподалеку от трассы в Мизано во время тренировок за рулем велосипеда. Хэйден был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Врачи сделали все возможное, но не смогли добиться улучшения состояния Хэйдена и сегодня сообщили о кончине американца.

Ники Хэйдену было 35 лет.