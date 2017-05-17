Чейз Кэри: «Истории с приглашением мальчика в боксы «Феррари» не было бы год назад»
Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри похвалил сотрудников ФОМ и команды «Феррари» за проявленную инициативу на Гран-при Испании – во время гонки в телевизионную трансляцию попал кадр с плачущим мальчиком, которого разыскали менеджер по работе с общественностью «Ф-1» и представители Скудерии и пригласили в боксы итальянской команды.
Самая добрая история Гран-при Испании
По мнению Кэри, эта история не могла произойти при предыдущих владельцах «Формулы-1».
«Нас похвалили за историю с маленьким мальчиком, но они [сотрудники «Ф-1» и «Феррари»] сделали это сами, чувствуя свободу, которой не было год назад.
Я не просил найти мальчика – есть люди, которые догадались сделать это самостоятельно и решили, что это необычная история, и так и оказалось», – цитирует Кэри Motorsport.
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