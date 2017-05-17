Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри похвалил сотрудников ФОМ и команды за проявленную инициативу на Гран-при Испании – во время гонки в телевизионную трансляцию попал кадр с плачущим мальчиком, которого разыскали менеджер по работе с общественностью «Ф-1» и представители Скудерии и пригласили в боксы итальянской команды.

Самая добрая история Гран-при Испании

По мнению Кэри, эта история не могла произойти при предыдущих владельцах «Формулы-1».

«Нас похвалили за историю с маленьким мальчиком, но они [сотрудники «Ф-1» и «Феррари»] сделали это сами, чувствуя свободу, которой не было год назад.

Я не просил найти мальчика – есть люди, которые догадались сделать это самостоятельно и решили, что это необычная история, и так и оказалось», – цитирует Кэри Motorsport.