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    Чейз Кэри: «Истории с приглашением мальчика в боксы «Феррари» не было бы год назад»

    Теги Гран-при Испании Феррари Кими Райкконен Формула-1 Чейз Кэри

    Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри похвалил сотрудников ФОМ и команды «Феррари» за проявленную инициативу на Гран-при Испании – во время гонки в телевизионную трансляцию попал кадр с плачущим мальчиком, которого разыскали менеджер по работе с общественностью «Ф-1» и представители Скудерии и пригласили в боксы итальянской команды. 

    Самая добрая история Гран-при Испании

    По мнению Кэри, эта история не могла произойти при предыдущих владельцах «Формулы-1». 

    «Нас похвалили за историю с маленьким мальчиком, но они [сотрудники «Ф-1» и «Феррари»] сделали это сами, чувствуя свободу, которой не было год назад. 

    Я не просил найти мальчика – есть люди, которые догадались сделать это самостоятельно и решили, что это необычная история, и так и оказалось», – цитирует Кэри Motorsport.

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