Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал очередные проблемы с двигателем «Хонда», из-за которого он досрочно завершил первую практику перед Гран-при Испании.

«Все вопросы – к «Хонде», не ко мне. Двигатель взорвался уже после первого поворота. Вот и все – мы пропустили первую практику. Прошу прощения у болельщиков.

Надеюсь, вторая сессия пройдет лучше и мы сможем отыграться. Да, тяжело, но еще тяжелее «Макларену» – команда привозит новинки, пытается отыграть доли секунды, но в итоге мы просто не можем проехать и круга. Надеюсь, ко второй сессии мы найдем решение», – цитирует Алонсо Sky Sports.

После досрочного завершения тренировки Алонсо покинул трек и вернулся в отель.