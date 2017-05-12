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    Фернандо Алонсо: «Двигатель взорвался уже после первого поворота. Все вопросы – к «Хонде»

    Теги Гран-при Испании Макларен Фернандо Алонсо Формула-1

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал очередные проблемы с двигателем «Хонда», из-за которого он досрочно завершил первую практику перед Гран-при Испании. 

    «Все вопросы – к «Хонде», не ко мне. Двигатель взорвался уже после первого поворота. Вот и все – мы пропустили первую практику. Прошу прощения у болельщиков. 

    Надеюсь, вторая сессия пройдет лучше и мы сможем отыграться. Да, тяжело, но еще тяжелее «Макларену» – команда привозит новинки, пытается отыграть доли секунды, но в итоге мы просто не можем проехать и круга. Надеюсь, ко второй сессии мы найдем решение», – цитирует Алонсо Sky Sports. 

    После досрочного завершения тренировки Алонсо покинул трек и вернулся в отель.

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