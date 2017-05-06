Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хэмилтон остается богатейшим спортсменом в Великобритании с состоянием в 131 млн фунтов

    Теги Макларен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Жозе Моуринью Луол Денг Лейкерс Манчестер Сити Реал Мадрид Энди Маррей Гарет Бэйл Хосеп Гвардиола Формула-1 Мерседес Рори Макилрой

    Издание Sunday Times составило свой традиционный список богатейших спортсменов в Великобритании.

    На первом месте по-прежнему находится трехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, чье состояние оценивается в 131 млн фунтов.

    На втором месте расположился новичок списка – присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в прошлом году Златан Ибрагимович с состоянием в 110 млн фунтов.

    Третье место занимает капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с показателем 93 млн фунтов.

    Десятка богатейших спортсменов Великобритании:

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», «Формула-1») – 131 млн

    2. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», футбол) – 110 млн

    3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», футбол) – 93 млн

    4. Дженсон Баттон («Макларен»,  «Формула-1») – 86 млн

    5. Рори Макилорой (гольф) – 82 млн

    6. Энди Маррей (теннис) – 77 млн

    7. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», футбол) – 61 млн

    8. Гарет Бэйл («Реал Мадрид», футбол) – 54 млн

    9. Луол Денг («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА) – 50 млн

    10. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», футбол) – 50 млн

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться