Хэмилтон остается богатейшим спортсменом в Великобритании с состоянием в 131 млн фунтов
Издание Sunday Times составило свой традиционный список богатейших спортсменов в Великобритании.
На первом месте по-прежнему находится трехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, чье состояние оценивается в 131 млн фунтов.
На втором месте расположился новичок списка – присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в прошлом году Златан Ибрагимович с состоянием в 110 млн фунтов.
Третье место занимает капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с показателем 93 млн фунтов.
Десятка богатейших спортсменов Великобритании:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», «Формула-1») – 131 млн
2. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», футбол) – 110 млн
3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», футбол) – 93 млн
4. Дженсон Баттон («Макларен», «Формула-1») – 86 млн
5. Рори Макилорой (гольф) – 82 млн
6. Энди Маррей (теннис) – 77 млн
7. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», футбол) – 61 млн
8. Гарет Бэйл («Реал Мадрид», футбол) – 54 млн
9. Луол Денг («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА) – 50 млн
10. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», футбол) – 50 млн
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