Хэмилтон остается богатейшим спортсменом в Великобритании с состоянием в 131 млн фунтов

Издание Sunday Times составило свой традиционный список богатейших спортсменов в Великобритании.

На первом месте по-прежнему находится трехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, чье состояние оценивается в 131 млн фунтов.

На втором месте расположился новичок списка – присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в прошлом году Златан Ибрагимович с состоянием в 110 млн фунтов.

Третье место занимает капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с показателем 93 млн фунтов.

Десятка богатейших спортсменов Великобритании:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», «Формула-1») – 131 млн

2. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», футбол) – 110 млн

3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», футбол) – 93 млн

4. Дженсон Баттон («Макларен», «Формула-1») – 86 млн

5. Рори Макилорой (гольф) – 82 млн

6. Энди Маррей (теннис) – 77 млн

7. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», футбол) – 61 млн

8. Гарет Бэйл («Реал Мадрид», футбол) – 54 млн

9. Луол Денг («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА) – 50 млн

10. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», футбол) – 50 млн