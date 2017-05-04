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    «Рено» не успеет подготовить обновленный двигатель к Гран-при Канады

    Теги Гран-при Канады техника Формула-1 Рено Сириль Абитебуль

    Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что французская компания отказалась от планов в ближайшее время подготовить обновленную версию двигателя.

    Изначально в «Рено» хотели подготовить новый двигатель к Гран-при Канады, но по словам Абитебуля компании пришлось скорректировать планы из-за проблем с ненадежностью работы двигателя.

    «Мы хотим подготовить обновление двигателя до летнего перерыва в чемпионате. Нужно придерживаться графика – мы хотим подготовить обновленный двигатель к тому моменту, когда по плану придет время переходить на третьи по счету моторы в сезоне. Разумеется, если это будет возможно.

    Работа продолжается. Мы уперлись в некоторые ограничения, но считаем, что выбрали правильную концепцию двигателя. Есть инновационный предел, а есть предел мощности. Но в первую очередь нам нужно убедиться в надежности конструкции, я не первый раз об этом говорю. Мы знаем, что в конструкции есть несколько хрупких компонентов и нам нужно решить эту проблему. Примерно те же проблемы есть у «Хонды» – ненадежность техники тормозит процесс разработки, а также влияет на ваши результаты в гонках.

    При этом мы не снижаем амбиции – мы по-прежнему хотим существенно сократить отставание от «Мерседеса» и «Феррари». Я не говорю что мы уже сравнялись, но мы планируем этого добиться», – цитирует Абитебуля autosport.

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