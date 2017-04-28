«Макларен» собирается заменить двигатель на болиде Вандорна

Команда «Макларен» намерена заменить двигатель на болиде Стоффеля Вандорна – в таком случае гонщик будет оштрафован и потеряет позиции на стартовой решетке, сообщает Motorsport.

По ходу первой практики перед Гран-при России инженеры «Хонды» обнаружили проблемы с работой генератора MGU-H – починить его не удалось, и этот компонент необходимо заменить. Однако поскольку команда вряд ли успеет провести эту процедуру до второй тренировки, вероятно, механикам придется заменить силовую установку полностью.

Поскольку это будет пятый двигатель из четырех разрешенных на сезон, Вандорн получит штраф и потеряет 15 мест на стартовом поле.