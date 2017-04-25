Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как для него сложились первые гонки сезона-2017.

«Я бы сказал, что все складывается не лучшим, но и не худшим образом. Хотя если смотреть только на таблицу результатов, возможно, картина не такая уж хорошая, но первая гонка прошла для меня очень успешно. Очень важно, что скорость была и в квалификации, и в гонке – в последние два года такой роскоши не было.

В Китае – сход по техническим причинам, я ничего не мог сделать, тем более что квалификацию я провел сильно, что опять же подтвердило нашу скорость. В Бахрейне она тоже была, но там в квалификации я допустил первую помарку в этом сезоне, но такое бывает, особенно когда результаты очень плотные.

В гонке с самого начала все пошло не лучшим образом, хотя мы претендовали на очки. Поэтому после трех Гран-при я бы не стал делать выводы.

Ошибки бывают у всех. Поэтому сейчас, по-моему, надо повременить с такими претензиями и сконцентрироваться на работе. Пока я доволен и своей работой, и работой инженеров. У нас еще 17 гонок, чтобы показать себя. Поэтому я думаю, что все ОК».

Также Квят поделился мнением о решении Фернандо Алонсо выступить в гонке «500 миль Индианаполиса», в результате чего испанец пропустит Гран-при Монако.

«Это действительно одна из самых опасных и скоростных гонок в истории автоспорта, насколько мне известно. Поэтому я очень приветствую смелость и решение Фернандо, по-моему, это достойно уважения. Каждый выбирает, что ему нравится. Наверное, ему всегда нравилась гонка «Инди-500», но меня лично она никогда не привлекала. Для репутации Алонсо это огромный плюс, хотя у него и так отличная репутация, и он делает это для себя, после чего его будут уважать ещё больше.

Но меня это не очень привлекает, думаю, что у меня там просто закружится голова! (смеется) Но я уважаю гонщиков, которые там выступают. Лично мне из других категорий очень нравится ралли – тоже довольно сумасшедшие гонки», – цитирует Квята F1 News.