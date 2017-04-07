Гоночная дирекция «Формулы-1» после 75 минут ожидания отменила вторую тренировку перед Гран-при Китая из-за погодных условий. Несмотря на то, что дождь над трассой «Шанхай Интернэшнл» прекратился, видимость из-за сильного тумана оказалась плохой – медицинский вертолет хоть и мог взлететь, но не мог приземлиться у больницы, которая находится в 34 километрах от автодрома.

По правилам, во время заездов в «Формуле-1» ничто не должно мешать медицинскому вертолету исполнять свои функции – чтобы в случае происшествия на трассе врачи смогли немедленно прибыть на место инцидента, оказать помощь и доставить пострадавших в больницу.