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    Льюис Хэмилтон: «Рад, что не участвовал в шинных тестах, они были просто тратой времени»

    Теги Льюис Хэмилтон Пирелли Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что рад тому, что почти не участвовал в прошлогодних шинных тестах «Пирелли», поскольку полученная информация не была бы актуальной в нынешнем сезоне.

    «Я очень рад, что почти не участвовал в этих тестах. Потому что новые машины очень сильно отличаются от тестовых. Я проехал пару кругов на тестах в Абу-Даби за рулем модифицированного болида 2015 года, и он очень сильно отличается от того, с чем мы работаем сейчас. Я рад, что не участвовал в этих тестах, потому что они были просто тратой времени.

    Факт в том, что уровень прижимной силы на той тестовой машине был намного ниже, а также тот болид был намного легче нынешнего. В результате рабочее окно шин было совсем другим. В результате мне бы пришлось забыть все, чему я мог научиться на тех тестах и учиться всему заново», – цитирует Хэмилтона autosport.

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