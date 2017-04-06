Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что рад тому, что почти не участвовал в прошлогодних шинных тестах «Пирелли», поскольку полученная информация не была бы актуальной в нынешнем сезоне.

«Я очень рад, что почти не участвовал в этих тестах. Потому что новые машины очень сильно отличаются от тестовых. Я проехал пару кругов на тестах в Абу-Даби за рулем модифицированного болида 2015 года, и он очень сильно отличается от того, с чем мы работаем сейчас. Я рад, что не участвовал в этих тестах, потому что они были просто тратой времени.

Факт в том, что уровень прижимной силы на той тестовой машине был намного ниже, а также тот болид был намного легче нынешнего. В результате рабочее окно шин было совсем другим. В результате мне бы пришлось забыть все, чему я мог научиться на тех тестах и учиться всему заново», – цитирует Хэмилтона autosport.