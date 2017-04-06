Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поблагодарил бывшего главу «Макларена» Рона Денниса за то, что в 2015 году тот использовал право вето и заблокировал возможные поставки двигателей «Хонда» австрийской конюшне.

В сезоне-2015 у «Ред Булл» возникли серьезные разногласия с компанией «Рено», поставляющей моторы конюшне из Милтон-Кейнса с 2007 года, и четырехкратный обладатель Кубка конструкторов начал рассматривать варианты с переходом к другим поставщикам силовых установок. После того, как от сотрудничества отказались «Мерседес» и «Феррари», «Ред Булл» обратил внимание на «Хонду», и японская компания, по слухам, была бы рада начать работу со второй конюшней в «Формуле-1», однако возможную сделку заблокировал Рон Деннис. В результате «Ред Булл» пришлось продолжить работать с «Рено» – и обе компании добились успеха в развитии мотора, – а «Хонда» и «Макларен» так и не добились прогресса.

«Впервые это скажу: я действительно благодарен Рону Деннису за то, что он воспользовался правом вето по возможной сделке с «Хондой». Иначе бы мы сейчас тоже работали с этими двигателями.

То, что «Хонда» по-прежнему не добилась прогресса, удивляет. Я бы никогда в это не поверил.

Впрочем, сейчас и мы (мотор «Рено» – прим. Sports.ru) только третьи – как в плане производимой мощности, так и в отношении потребления энергии и ходовых характеристик. Двигатель «Мерседеса» лучший во всех областях, но в отношении максимальных показателей мотор «Феррари» к нему близок. «Мерседес» по-прежнему опережает остальных на 0,5 секунды – пусть Лауда и говорит, что всего на 0,3», – цитирует Марко Planet F1 со ссылкой на Motorsport-Total.