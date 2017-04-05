Глава подразделения «Хонды» в «Формуле-1» Юсукэ Хасэгава признался, что японская компания недооценила недостатки концепции своей новой силовой установки.

«Мы посчитали, что все получится очень легко, однако достичь успеха с новой технологией оказалось непросто – это моя ошибка.

С моноцилиндром на динамометрическом стенде мы добились заметного прогресса, но когда создали двигатель V6, то возникло множество проблем.

Когда речь заходит о моноцилиндре, то у нас хорошие показатели, но как только мы переносим точно такую же спецификацию на двигатель V6, то она работает не так. Мы сильно разочарованы. Менять что-либо было поздно – мы обнаружили проблемы на Рождество.

После того, как мы определили проблемы, нужно было определиться со спецификацией двигателя – и нам пришлось пойти на компромиссы», – цитирует Хасэгаву Motorsport.

Хасэгава отметил, что сейчас двигатель «Хонда» «почти такой же мощный», как в 2016 году, однако одной из главных проблем стали вибрации силового агрегата.

«У нас возникают огромные вибрации. Единственное, что могу сказать – на стендах их не наблюдалось, однако в шасси, когда работают коробка передач, карданный вал, колеса – возникает определенный резонанс. Я не говорю, что проблема в шасси, но надо разобраться в ситуации, ведь на динамометрических стендах все работает хорошо.

Если мы разберемся с проблемой, то к пятому или шестому этапу чемпионата придет пора менять двигатель – так что я хочу, чтобы обновленная спецификация появилась до этого момента.

Мы уже достигли хороших показателей в плане производимой мощности, а также у моноцилиндрового мотора. Однако надо перенести эту технологию на V6. И хотя еще можно кое-что улучшить, мы уверены, что способны этого добиться», – добавил Хасэгава.