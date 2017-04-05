Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо надеется заработать очки на Гран-при Китая и максимально близко подобраться к лидерам пелотона – «Мерседесу» и «Феррари».

«Моя цель в Шанхае – стартовать и финишировать. Если получится, то этот результат уже будет лучше, чем на первом этапе в Мельбурне. «Ред Булл» хочет подобраться к «Феррари» и «Мерседесу» – если сумеем приблизиться к подиуму, то это будет достойный результат.

Финиш на подиуме будет считаться серьезным достижением. Мы стремимся к попаданию в тройку лучших и надеемся на прогресс.

В определенном смысле хорошо, что в Австралии у «Мерседеса» отобрали победу. Я по-прежнему считаю их болид лучшим, но это не значит, что их нельзя опередить. Так что здорово, когда кому-то удается отобрать у них очки, и надеюсь, что и у нас появится шанс вступить в эту борьбу», – цитирует Риккардо ESPN.