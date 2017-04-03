Экс-пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн считает победителя Гран-при Австралии Себастьяна Феттеля «заносчивым, высокомерным мальчишкой». По мнению Эдди, именно чувством превосходства над остальными объясняется изменение в поведении Себастьяна в этом сезоне – в прошлом году немец постоянно жаловался в радиоэфире.

Впрочем, по мнению Ирвайна, все топ-пилоты схожи характерами.

«Мы все так себя ведем. Я был таким же, и Льюис – тоже, как и Алонсо. Именно это чувство превосходства и привело их в «Формулу-1».

Когда они пришли в «Формулу-1» и получили признание, в них проявились самолюбие, высокомерие и другие ужасные качества, которые не подходят людям, но ярко проявляются во время трудностей.

Себастьян останется таким же, как сейчас, до тех пор, пока гонки не начнет выигрывать «Мерседес» – после снова станет неприятным», – цитирует Ирвайна Motorsport-Total.

По мнению североирландца, Феттеля нельзя сравнивать с легендой «Феррари» Михаэлем Шумахером, бывшим напарником Ирвайна в Скудерии в 1996-1999 годах. Эдди считает, что главное отличие Михаэля от Себа состоит в их поведении во время непростых ситуаций.

«В одном Михаэль был исключительным: даже если все складывалось ужасно, он продолжал работать с Жаном Тодтом, пытался держать все под контролем, и у него это получалось превосходно.

Феттель – чертовски классный гонщик, но Михаэль был на другом уровне. Льюис – чертовски классный гонщик, но Михаэль был на другом уровне. Все знают, что он был на другом уровне по сравнению с остальными. Кто лучший пилот – Феттель, Алонсо или Хэмилтон? Можно выбрать любого на свой вкус, но в мое время после смерти Сенны лучшим был только Михаэль.

По крайней мере, так было, пока не появился Алонсо – молодой, голодный волк, – а сам Михаэль не начал стареть. Однако до тех пор никто не мог заставить Шумахера ошибиться. Никто не пилотировал так, как он, и именно поэтому «Феррари» вернулась к победам – в команде никто ни в чем его не винил, потому что он и не ошибался.

Когда мы были напарниками, я знал, что не так хорош, как Михаэль, и когда смотрел за его пилотажем со стороны, то понимал, что не смогу управлять болидом так же. В то время, наверное, лучшим из остальных был Мика Хаккинен, но Михаэль все равно был быстрее его», – заявил Ирвайн.