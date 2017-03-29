В Италии арестовали 34 человека за попытку выкрасть останки Энцо Феррари

Итальянская полиция на острове Сардиния арестовала 34 человека, которые намеревались выкрасть останки легендарного основателя автомобильной компании Энцо Феррари и потребовать выкуп у его семьи, сообщает Independent.

Заговор был раскрыт во время расследования торговли оружием и наркотиками.

Энцо Феррари умер в 1988 году в возрасте 90 лет и был захоронен на кладбище Сан Катальдо в Модене, недалеко от базы «Феррари» в Маранелло.