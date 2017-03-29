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    В Италии арестовали 34 человека за попытку выкрасть останки Энцо Феррари

    Теги происшествия Феррари Формула-1

    Итальянская полиция на острове Сардиния арестовала 34 человека, которые намеревались выкрасть останки легендарного основателя автомобильной компании Энцо Феррари и потребовать выкуп у его семьи, сообщает Independent. 

    Заговор был раскрыт во время расследования торговли оружием и наркотиками. 

    Энцо Феррари умер в 1988 году в возрасте 90 лет и был захоронен на кладбище Сан Катальдо в Модене, недалеко от базы «Феррари» в Маранелло.

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