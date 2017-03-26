Феттель и «Феррари» одержали первую за полтора года победу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл первый за полтора года Гран-при. Предыдущий успех немец и Скудерия праздновали на этапе в Сингапуре осенью 2015 года, и с того времени прошел 1 год, 6 месяцев и 6 дней – или 28 Гран-при.

Рекорд по продолжительности перерыва между победами в «Формуле-1» принадлежит Рикардо Патрезе, который не выигрывал гонки в течение 6,5 лет: после Гран-при ЮАР 1983 года он вновь финишировал первым только в 1990 году в Сан-Марино.

Самый долгий перерыв между победами в истории «Феррари» длился с 1990 по 1994 годы: между первыми местами Алена Проста и Герхарда Бергера прошло 3 года и 10 месяцев.