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    Феттель и «Феррари» одержали первую за полтора года победу

    Теги Гран-при Австралии Феррари Себастьян Феттель Формула-1

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл первый за полтора года Гран-при. Предыдущий успех немец и Скудерия праздновали на этапе в Сингапуре осенью 2015 года, и с того времени прошел 1 год, 6 месяцев и 6 дней – или 28 Гран-при. 

    Рекорд по продолжительности перерыва между победами в «Формуле-1» принадлежит Рикардо Патрезе, который не выигрывал гонки в течение 6,5 лет: после Гран-при ЮАР 1983 года он вновь финишировал первым только в 1990 году в Сан-Марино. 

    Самый долгий перерыв между победами в истории «Феррари» длился с 1990 по 1994 годы: между первыми местами Алена Проста и Герхарда Бергера прошло 3 года и 10 месяцев.

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