Вся «Формула-1» в ваших соцсетях

На этих выходных стартовал новый сезон в самом быстром спорте на планете – «Формуле-1». Действующий чемпион Нико Росберг больше не конкурирует с Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, но нас ждут новые, не менее захватывающие противостояния.

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