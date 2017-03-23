Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поддержал решение ФИА принимать меры по отношению к гонщикам, меняющим траекторию на торможениях, только в том случае, если их действия действительно опасные.

В прошлом году подобные маневры со стороны Макса Ферстаппена вынудили Федерацию действовать жестко по отношению к пилотам, но главным пострадавшим от решений стюардов оказался Себастьян Феттель, который в борьбе с гонщиками «Ред Булл» на Гран-при Мексики заблокировал Риккардо. В этом году правило уточнили, и теперь штрафовать будут только явных нарушителей.

«Хорошая сторона в том, что теперь меньше решений будет приниматься по ходу гонки. Если стюарды оставят пилотам возможность разбираться самостоятельно, то мы обязательно справимся», – цитирует Риккардо F1 Fanatic.

При этом Даниэль пошутил, что Феттель (сидевший в этот момент рядом с ним на пресс-конференции ФИА) наверняка «хочет вернуть свой трофей» за третье место в Мексике.

«На самом деле приз довольно маленький», – пошутил австралиец.

Также Риккардо прокомментировал возможное расширение календаря «Формулы-1», отметив, что в Австралии много отличных гоночных трасс.

«Мне нравятся гонки – и если речь идет чисто о гонках и ни о чем другом, то я буду рад расширению календаря. Но все зависит от формата уик-энда.

А вообще у нас в Австралии много отличных трасс. Себ Феттель назвал «Батерст» – да, это потрясающая трасса. Еще Аделаида – я был молод, но слышал, что она классная. Кроме того, на «Филлип-Айленде» проходит потрясающий этап MotoGP. В общем, у нас их много, и я чувствую себя слегка жадным из-за того, что пытаюсь выпросить их побольше», – цитирует Риккардо ESPN.