Пилоты «Формулы-1» Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон разошлись во мнении о том, сколько гонок должно быть в чемпионате мира. Гонщик «Феррари» считает оптимальным 16-20 Гран-при в сезоне, однако его соперник из «Мерседеса» поддержал планы новых владельцев серии расширить календарь.

«Думаю, что 25 гонок – это слишком много. Достаточно 20 этапов. Больше гонок не нужно, полагаю, что лучшее количество – от 16 до 20 Гран-при в сезоне – это если принимать во внимание, сколько сил тратит команда в целом.

Гонщикам проще переезжать с места на место – у нас не слишком большой багаж, – мы выступаем в гонках и возвращаемся обратно. Однако для большинства сотрудников это тяжелая работа. Мне кажется, что в календаре достаточно гонок», – считает Феттель.

Хэмилтон считает, что его команда будет рада длинному календарю.

«Считаю, что если многих ребят в моей команде спросить о том, хотят они больше гонок или меньше – они попросят больше. Парням тяжело постоянно находиться в дороге, но с другой стороны – им это нравится, они уже привыкли.

Они любят автоспорт, но, конечно, любят проводить время и дома. Я люблю гонки, поэтому не возражаю против большого количества этапов в календаре.

Но также считаю, что необходимо менять структуру. Если останется текущий четырехдневный формат Гран-при, и таких уик-эндов будет 25, то это слишком. Но если как-то оживлять Гран-при по ходу сезона, то можно провести много гонок.

Кроме того, надо посещать страны, где посещают гонки. Нет смысла ехать, скажем, в Турцию – там красиво, но на Гран-при никто не ходит. Если приезжать туда, где царит отличная атмосфера, то можно организовать отличный этап», – сказал Хэмилтон.

Фернандо Алонсо не стал выступать против расширения календаря чемпионата мира, но высказался слегка загадочно:

«Все мы любим гонки, поэтому я только поприветствую увеличение числа этапов, но через пару лет».