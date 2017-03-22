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    Даниил Квят: «Начинаю чемпионат в своей лучшей форме»

    Теги Гран-при Австралии Торо Россо Формула-1 Даниил Квят

    В преддверии Гран-при Австралии пилот «Торо Россо» Даниил Квят  рассказал о своих ожиданиях. 

    «Последние два года мне не удавалось финишировать в Австралии, поэтому предпочитаю вспоминать дебютную гонку в 2014 году, когда я заработал первые очки за «Торо Россо». Я очень рад возращению в Мельбурн и старту сезона! 

    Пожалуй, я начинаю этот чемпионат в своей лучшей форме. Физическая подготовка этой зимой была особенно важной. Хотя тренировки всегда важны, в этом году их роль стала еще значимее из-за изменений в правилах. Так что мы потратили много сил на то, чтобы физически и психологически подготовиться к новому сезону», – цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

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