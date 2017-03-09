Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает главным претендентом на победу в сезоне-2017 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Хэмилтон – явный фаворит. Фактически он сейчас в своей команде первый номер.

Надеюсь, в лидерах будет три команды. За последние три года «Мерседес» выиграл более 50 Гран-при, мы – пять, а «Феррари» – три.

Так что было бы здорово видеть активную борьбу этих трех команд на каждом Гран-при, и чтобы при этом победителем становился тот, кто сделает все правильно. Это утопия, но надеюсь, что сезон сложится именно так.

Тем не менее, «Мерседес» – абсолютный фаворит. «Феррари» выглядит так, словно у них очень хороший болид. Мы тоже уверены, что у нас хороший гоночный автомобиль, и у нас сильная команда, которая будет стараться прогрессировать по ходу чемпионата.

То, что Хэмилтон назвал «Феррари» лучшими – это явная попытка скинуть давление на других. Он еще никогда не считался настолько явным фаворитом, как сейчас. Поэтому, вероятно, будет возвышать даже «Заубер», – цитирует Хорнера Grandprix 247.