Телекомментатор Дэвид Крофт предположил, что проблемы команды «Макларен» с двигателем «Хонда» могут оказаться очень серьезными.

«Макларен» намотал не слишком большой километраж. Они даже не могут как следует приступить к тестовой программе и узнать, насколько быстры – все из-за того, что двигатель работает не так, как должен.

Вчера Эрик Булье сравнивал ситуацию с той, что была в 2015 году, и мы помним, насколько тяжело им тогда пришлось. И речь даже не о том, что двигатель часто ломается – обе стороны чувствуют, что относительный уровень эксплуатационных характеристик и мощности мотора в 2015 году был выше, чем в 2017-м. И это плохо, потому что остальные с того времени очень сильно прибавили.

Когда команда все-таки заставит двигатель работать – уверен, она этого добьется, – он наверняка окажется не настолько хорошим, как хотелось бы конюшне. Так что в данный момент «Макларен» знает, что очень сильно отстает и что в Австралию поедет скорее с целью просто проехать как можно больше кругов, чем показать скорость и побороться с соперниками.

И это не то, чего вы хотите всего лишь за три дня до окончания предсезонных тестов», – цитирует Крофта Sky Sports.