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    Составы команд на предсезонных тестах в Барселоне

    Теги тесты Формула-1 Формула-1

    Команды «Формулы-1» опубликовали расписание работы на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 27 февраля по 2 марта. 

    1-й день, 27 февраля, понедельник

    «Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)

    «Ред Булл»: Даниэль Риккардо

    «Феррари»: Себастьян Феттель

    «Форс-Индия»: Серхио Перес

    «Уильямс»: Фелипе Масса

    «Макларен»: Фернандо Алонсо

    «Торо Россо»: Карлос Сайнс

    «Хаас»: Кевин Магнуссен

    «Рено»: Нико Хюлькенберг

    «Заубер»: Маркус Эрикссон 

    2-й день, 28 февраля, вторник

    «Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)

    «Ред Булл»: Макс Ферстаппен

    «Феррари»: Кими Райкконен

    «Форс-Индия»: Эстебан Окон

    «Уильямс»: Лэнс Стролл

    «Макларен»: Стоффель Вандорн

    «Торо Россо»: Даниил Квят

    «Хаас»: Кевин Магнуссен

    «Рено»: Джолион Палмер

    «Заубер»: Антонио Джовинацци 

    3-й день, 1 марта, среда

    «Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)

    «Ред Булл»: Даниэль Риккардо

    «Феррари»: Себастьян Феттель

    «Форс-Индия»: Альфонсо Селис

    «Уильямс»: Фелипе Масса

    «Макларен»: Фернандо Алонсо

    «Торо Россо»: еще не объявлено

    «Хаас»: Ромен Грожан

    «Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер

    «Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)

    4-й день, 2 марта, четверг

    «Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)

    «Ред Булл»: Макс Ферстаппен

    «Феррари»: Кими Райкконен

    «Форс-Индия»: Серхио Перес (утром), Эстебан Окон (после обеда)

    «Уильямс»: Лэнс Стролл

    «Макларен»: Стоффель Вандорн

    «Торо Россо»: еще не объявлено

    «Хаас»: Ромен Грожан

    «Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер

    «Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)

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