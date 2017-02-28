Составы команд на предсезонных тестах в Барселоне
Команды «Формулы-1» опубликовали расписание работы на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 27 февраля по 2 марта.
1-й день, 27 февраля, понедельник
«Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)
«Ред Булл»: Даниэль Риккардо
«Феррари»: Себастьян Феттель
«Форс-Индия»: Серхио Перес
«Уильямс»: Фелипе Масса
«Макларен»: Фернандо Алонсо
«Торо Россо»: Карлос Сайнс
«Хаас»: Кевин Магнуссен
«Рено»: Нико Хюлькенберг
«Заубер»: Маркус Эрикссон
2-й день, 28 февраля, вторник
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен
«Феррари»: Кими Райкконен
«Форс-Индия»: Эстебан Окон
«Уильямс»: Лэнс Стролл
«Макларен»: Стоффель Вандорн
«Торо Россо»: Даниил Квят
«Хаас»: Кевин Магнуссен
«Рено»: Джолион Палмер
«Заубер»: Антонио Джовинацци
3-й день, 1 марта, среда
«Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)
«Ред Булл»: Даниэль Риккардо
«Феррари»: Себастьян Феттель
«Форс-Индия»: Альфонсо Селис
«Уильямс»: Фелипе Масса
«Макларен»: Фернандо Алонсо
«Торо Россо»: еще не объявлено
«Хаас»: Ромен Грожан
«Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер
«Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)
4-й день, 2 марта, четверг
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен
«Феррари»: Кими Райкконен
«Форс-Индия»: Серхио Перес (утром), Эстебан Окон (после обеда)
«Уильямс»: Лэнс Стролл
«Макларен»: Стоффель Вандорн
«Торо Россо»: еще не объявлено
«Хаас»: Ромен Грожан
«Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер
«Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)
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