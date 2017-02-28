Составы команд на предсезонных тестах в Барселоне

Команды «Формулы-1» опубликовали расписание работы на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 27 февраля по 2 марта.

1-й день, 27 февраля, понедельник

«Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо

«Феррари»: Себастьян Феттель

«Форс-Индия»: Серхио Перес

«Уильямс»: Фелипе Масса

«Макларен»: Фернандо Алонсо

«Торо Россо»: Карлос Сайнс

«Хаас»: Кевин Магнуссен

«Рено»: Нико Хюлькенберг

«Заубер»: Маркус Эрикссон

2-й день, 28 февраля, вторник

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен

«Феррари»: Кими Райкконен

«Форс-Индия»: Эстебан Окон

«Уильямс»: Лэнс Стролл

«Макларен»: Стоффель Вандорн

«Торо Россо»: Даниил Квят

«Хаас»: Кевин Магнуссен

«Рено»: Джолион Палмер

«Заубер»: Антонио Джовинацци

3-й день, 1 марта, среда

«Мерседес»: Валттери Боттас (утром), Льюис Хэмилтон (после обеда)

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо

«Феррари»: Себастьян Феттель

«Форс-Индия»: Альфонсо Селис

«Уильямс»: Фелипе Масса

«Макларен»: Фернандо Алонсо

«Торо Россо»: еще не объявлено

«Хаас»: Ромен Грожан

«Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер

«Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)

4-й день, 2 марта, четверг

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (утром), Валттери Боттас (после обеда)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен

«Феррари»: Кими Райкконен

«Форс-Индия»: Серхио Перес (утром), Эстебан Окон (после обеда)

«Уильямс»: Лэнс Стролл

«Макларен»: Стоффель Вандорн

«Торо Россо»: еще не объявлено

«Хаас»: Ромен Грожан

«Рено»: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер

«Заубер»: Маркус Эрикссон (утром), Антонио Джовинацци (после обеда)