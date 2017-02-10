Известный телеведущий Джереми Кларксон поделился мнением о том, что ждет «Формулу-1» после ухода Берни Экклстоуна с поста промоутера и исполнительного директора гоночной серии.

«Чейз Кэри американец, а американцы умеют делать зрелище. Для своих гонок NASCAR они строят автодромы на 250 тысяч зрителей. Что до «Формулы-1», то я скажу так: одному богатому пожилому человеку, который ей руководил, нужно было сказать, что гонки должны быть для болельщиков.

Единственное, что заставит болельщиков смотреть «Формулу-1» – и что приведет к появлению новых спонсорских денег, – это зрелище, удовольствие. И я думаю, что американцы отлично это понимают. Так что я надеюсь и даже молюсь о том, что американцам удастся вернуть «Формуле-1» зрелищность. Полагаю то, что Берни ушел – это хорошая новость. Думаю, «Формула-1» вновь станет настоящим шоу, а не инструментом для того, чтобы сделать уже очень богатого человека еще чуть-чуть богаче», – цитирует Кларксона dribetribe.com.